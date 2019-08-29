Can Baydar-Fatma Turgut aynı sahnede

Solo kariyerinin ilk konserini gerçekleştiren Can Baydar'a, Fatma Turgut da sahnede konuk sanatçı olarak eşlik etti. İkilinin seslendirdiği 'Başıma Gelenler' şarkısı büyük alkış aldı. Fatma Turgut, 'Bir Varmış Bir Yokmuş' parçasını seslendirerek geceye renk kattı.

Can Baydar, ilk konseri ile ilgili olarak, "Bugün çok heyecanlıyım. Hayatımın son üç ayında birçok ilk yaşadım ve bu konser benim için yaşadığım tüm bu güzel olayların bir kutlaması. İlk konserimde beni yalnız bırakmayan Fatma Turgut'a, 'Ömür Dedikleri' şarkımı hayata geçirmeme yardım eden Harun Tekin ve Efe Demiral'a, sahnede kalplerimizin birlikte attığı müzisyen dostlarıma, ve bu gecede beni yalnız bırakmayan sizlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.