Can Bonomo ilk kez yönetmen koltuğunda

Albüm ile aynı ismi taşıyan 'Ruhum Bela' şarkısının klip çalışması için ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Can Bonomo, iki günlük yoğun temponun ardından kalabalık bir ekip ile çekimleri tamamladı.

Bonomo, yakın arkadaşları ve hayranlarının katılımıyla çekimleri gerçekleşen ve eylül ayında izleyici ile buluşacak klip için, sürprizler de olacağını belirtti.