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26.08.2019 - 15:19

Can Bonomo ilk kez yönetmen koltuğunda

Şarkıcı Can Bonomo, aynı zamanda son albümüne ismini veren 'Ruhum Bela' isimli parçasının klip çekimlerini tamamladı.

Can Bonomo ilk kez yönetmen koltuğunda

Albüm ile aynı ismi taşıyan 'Ruhum Bela' şarkısının klip çalışması için ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Can Bonomo, iki günlük yoğun temponun ardından kalabalık bir ekip ile çekimleri tamamladı.

Bonomo, yakın arkadaşları ve hayranlarının katılımıyla çekimleri gerçekleşen ve eylül ayında izleyici ile buluşacak klip için, sürprizler de olacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Malazgirt Zaferi klibiMilli Savunma Bakanlığı Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz zaferlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.
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