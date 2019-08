Can dostlarda kırmızı halıda

Hollywood’un iki ünlü ismi Amanda Seyfried ve Milo Ventimiglia, önceki gün başrolünü oynadıkları ‘The Art of Racing in the Rain’ (Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı) filminin Hollywood’da düzenlenen galasına katıldı.



Kırmızı halıda basına poz veren ikiliye, yapımda rol alan iki Golden Retriever da eşlik etti. Garth Stein’in 23 dile çevrilen aynı adlı kitabından uyarlanan ve yönetmenliğini Simon Curtis’in üstlendiği film, Enzo isimli yaşlı köpeğin gözünden, insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor. Enzo tüm hayatını, çevresinde akıp giden dünyayı gözlemleyerek, otomobil yarışçısı sahibi Denny, onun beyin tümörü savaşı veren eşi Eve ve kızları Zoe’den oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulayarak geçirir. Projenin, önümüzdeki günlerde dünyada gösterime girmesi planlanıyor.



Seyfried, Oscar de la Renta imzalı elbisesiyle çok şıktı.