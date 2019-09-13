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13.09.2019 - 09:09 |

Can güvenliği için yurt dışına gitti!

Oyuncu Ceren Kaplakarslan, 6 aylık hamile olduğu için hastaneye kontrole gitmiş, bunu da Instagram'da paylaşmıştı. Film yapımcısı sevgilisi Temel Kankıran, "Ailemin haberi yoktu" diyerek hamile kadını dövmüş, annesinin de kollarını kırmıştı.

Can güvenliği için yurt dışına gitti!

Baba Atilla Kaplakarslan, "Kızım psikolojik destek alıyor. Bebeğini yurt dışında doğuracak. Şu anda bile 'şikayetinizi geri alın' diye hem Ceren, hem de biz tehdit ediliyoruz" dedi.

Ceren Kaplakarslan, daha önce de defalarca şiddete uğramış ama şikayetçi olmamış. (Posta)

13 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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