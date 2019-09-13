Can güvenliği için yurt dışına gitti!

Baba Atilla Kaplakarslan, "Kızım psikolojik destek alıyor. Bebeğini yurt dışında doğuracak. Şu anda bile 'şikayetinizi geri alın' diye hem Ceren, hem de biz tehdit ediliyoruz" dedi.

Ceren Kaplakarslan, daha önce de defalarca şiddete uğramış ama şikayetçi olmamış. (Posta)