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27.12.2019 - 12:35 |

Can Yaman günler sonra ortaya çıktı

İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman, yapıcı Faruk Turgut'un talimatı ile İstanbul'dan uzaklaşmış ve Brezilya'ya gitmişti. Ünlü oyuncu, günler sonra İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Can Yaman günler sonra ortaya çıktı

Yeni yıl tatili için Bükreş'e giden Can Yaman, kendisine yöneltilen sorulara karşılık, "Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar" dedi.

30 yaşındaki oyuncu, 6 Ocak'tan vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacak. (Hürriyet / Behlül Aydın)

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Cadde Yazarları

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