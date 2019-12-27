Can Yaman günler sonra ortaya çıktı

Yeni yıl tatili için Bükreş'e giden Can Yaman, kendisine yöneltilen sorulara karşılık, "Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar" dedi.

30 yaşındaki oyuncu, 6 Ocak'tan vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacak. (Hürriyet / Behlül Aydın)