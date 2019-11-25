25.11.2019 - 12:02 |
Can Yaman kendisine hakaret eden takipçisini böyle ifşa etti
Ünü ülke sınırlarını aşan ve büyük bir hayran kitlesine sahip Can Yaman, sosyal medya üzerinden kendisine küfürlü mesaj yollayan takipçisini böyle ifşa etti. Yaman, bu durumu "Çok yazık" diye yorumladı.
Son dönemde yurt dışındaki hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalan ve bu haberlerle gündemden düşmeyen Can Yaman, Türkiye'den bir takipçisinin attığı mesajı sosyal medya hesabından ifşa etti.
Yurt dışında sevildiğine, ülkesinde inanılmamasına sinirlenen yakışıklı oyuncu, "Canım ülkemdeki birtakım insanların psikolojik durumu işte bu şekilde. Her gün böylelerine maruz kalıyoruz. Çok yazık..." notuyla kendine gelen hakaret dolu mesajı yayınladı.