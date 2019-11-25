MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriCan Yaman kendisine hakaret eden takipçisini böyle ifşa etti
25.11.2019 - 12:02 |

Can Yaman kendisine hakaret eden takipçisini böyle ifşa etti

Ünü ülke sınırlarını aşan ve büyük bir hayran kitlesine sahip Can Yaman, sosyal medya üzerinden kendisine küfürlü mesaj yollayan takipçisini böyle ifşa etti. Yaman, bu durumu "Çok yazık" diye yorumladı.

Can Yaman kendisine hakaret eden takipçisini böyle ifşa etti

Son dönemde yurt dışındaki hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalan ve bu haberlerle gündemden düşmeyen Can Yaman, Türkiye'den bir takipçisinin attığı mesajı sosyal medya hesabından ifşa etti.

Yurt dışında sevildiğine, ülkesinde inanılmamasına sinirlenen yakışıklı oyuncu, "Canım ülkemdeki birtakım insanların psikolojik durumu işte bu şekilde. Her gün böylelerine maruz kalıyoruz. Çok yazık..." notuyla kendine gelen hakaret dolu mesajı yayınladı.

Can Yaman kendisine hakaret eden takipçisini böyle ifşa etti

25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sezin Erbil'den duygulandıran satırlar

Sezin Erbil'den duygulandıran satırlar

Merve Boluğur'dan şok hamle! Tüm dostlarını sildi

Merve Boluğur'dan şok hamle! Tüm dostlarını sildi

500 yıllık hikaye

500 yıllık hikaye

İlk kez söyledi

İlk kez söyledi

Sıradaki Haber