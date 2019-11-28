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28.11.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Can 'Yaman' savundu

Gittiği ülkelerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman, ‘kurgu’ iddialarını yalanladı. Oyuncu, “Fan sayfaları üzerinden örgütleniyorlar” diyerek, kendini savundu.

Can 'Yaman' savundu

İspanya’da havalimanında hayranlarının sevgi seliyle karşılaşan Can Yaman, bunun kurgu olduğu iddialarına yanıt verdi. Oyuncu, “Rüya gibiydi... İtalya’yı üçe katladı. İspanyol polisler, İtalyanlar’dan sert çıktı. Kamu düzeni yararına beni yaka paça çıkardılar. Kalabalık nasıl organize olmuş bilmiyorum. Fan sayfaları üzerinden örgütleniyorlar. Biz oraya Media Set’in daveti üzerine gittik. Kurgu olduğunu söyleyenler, onlara mail atıp, araştırabilir” dedi.
Yaman kendisiyle aynı saatlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un da İspanya’da olduğunun hatırlatılması üzerine, “Ne yapalım arkadaşlar? Benim dizilerim İspanya’ya satıldı. Kıvanç Bey’inki satıldı mı, araştırmak lazım. Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyorsa ünlü olması mümkün değil” diyerek, göndermede bulundu. Oyuncu, İspanyol aktör Javier Bardem’in kendisiyle tanışmak istediğini, bir araya geldiklerindeyse telif haklarını konuştuklarını belirtti.

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