MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Can Yaman tek başına saatlerce etrafını izliyordu'
29.08.2019 - 13:22

'Can Yaman tek başına saatlerce etrafını izliyordu'

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Adı uzun zamandır 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldığı Demet Özdemir'le anılan yakışıklı oyuncu Can Yaman hakkında konuştu.

'Can Yaman tek başına saatlerce etrafını izliyordu'

Melis Buse Betkayan, son günlerde adından sıkça söz ettiren Can Yaman için, "Eskiden Kuruçeşme’de bir kulübe gidiyorduk. O zaman Can da kulüpte tek başına elinde bir bardakla saatlerce duruyor, etrafını izliyordu, bize bakıyordu. Hiç kimseyle konuşmuyordu. O zaman ‘tatlı çocuk’ falan diyorduk ama bu Can’la o Can’ın alakası yok. Şimdi çok değişmiş" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
'Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez'
Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dostlarıyla bir araya geldi

Dostlarıyla bir araya geldi

Melis Sezen'den yeni proje açıklaması

Melis Sezen'den yeni proje açıklaması

Ersan Er'den yeni albüm müjdesi

Ersan Er'den yeni albüm müjdesi

Hazal Kaya, Fikret Ali için alışveriş turunda

Hazal Kaya, Fikret Ali için alışveriş turunda

Sıradaki Haber