'Can Yaman tek başına saatlerce etrafını izliyordu'

Melis Buse Betkayan, son günlerde adından sıkça söz ettiren Can Yaman için, "Eskiden Kuruçeşme’de bir kulübe gidiyorduk. O zaman Can da kulüpte tek başına elinde bir bardakla saatlerce duruyor, etrafını izliyordu, bize bakıyordu. Hiç kimseyle konuşmuyordu. O zaman ‘tatlı çocuk’ falan diyorduk ama bu Can’la o Can’ın alakası yok. Şimdi çok değişmiş" dedi.