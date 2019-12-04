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04.12.2019 - 12:10 |

Can Yaman'a şok üstüne şok: Çizgiyi aştı!

Son olarak İspanya'da bir kadın hayranına söylediği "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" sözleri olay yaratan Can Yaman'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncuya bir şok da yeni projesinin yapımcısından geldi.

Can Yaman'a şok üstüne şok: Çizgiyi aştı!

Son günlerde yaptığı açıklamalar ve çirkin ifadeleriyle gündemden düşmeyen Can Yaman'a kötü haber... Ünlü oyuncunun yakında başlayacak olan yeni dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı ve Yaman'ın çizgiyi aştığını söyledi.

Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen Can Yaman’ın dizisinin ilk etapta bazı aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini söyleyen Turgut, oyuncunun talihsiz açıklamaları ve İspanya’daki tavrından dolayı projenin eylül ayına kadar ertelendiğini belirtti.

Faruk Turgut “İspanya'daki meseleden dolayı Can çizmeyi aştı. Yaptığı açıklamalar talihsizdi. Diziyi eylüle kadar rafa kaldırıyoruz” dedi.

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