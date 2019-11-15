Can Yaman'dan Demet Özdemir'e: Çok özel, çok kıymetli

Can Yaman, bir dönem aşk da yaşadığı Demet Özdemir'e övgüler yağdırdı. Yakışıklı oyuncu, "Hiçbir özel konuya bugüne kadar cevap vermedim. Bundan sonra da cevap vermek çok yersiz olur. Beni kutlayıp kutlamaması hiç önemli değil. Demet benim için çok değerli. Çok kıymetli, çok özel. Her zaman da böyle olacak. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın hiçbir şey önemli değil. Her zaman yanındayım, her zaman da bir numaralı fanı, takipçisi olacağım. Her zaman onu severek izliyorum. Benim için çok kıymetli, çok yetenekli bir oyuncudur Demet" ifadelerini kullandı.