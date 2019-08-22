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HaberlerCaddeCan Yaman'dan o iddialara cevap!
22.08.2019 - 13:02

Can Yaman'dan o iddialara cevap!

Oyuncu Can Yaman, yönetmen Ferzan Özpetek'in davetlisi olarak İtalya'ya gitti.

Can Yaman'dan o iddialara cevap!

Napoli şehrinde hayranlarıyla bir araya gelen Can Yaman, o anların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde çok sayıda hayranının yakışıklı oyuncu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışması dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Yaman’ın bu görüntüleri için ‘reklam yapıyor, o insanlar para karşılığında oraya gelmiş’ yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncu İtalya'da kendisine gösterilen yoğun ilginin nedenini şu sözlerle sosyal medya hesabından açıkladı:
"Bu arada İtalya’da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi, şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim 'Dolunay'. 'Erkenci Kuş' şu anda burada YouTube’dan altyazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım 'Dolunay' gibi o da kısa bir süre içerisinde televizyonda olur."

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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