Can Yaman'dan o iddialara cevap!

Napoli şehrinde hayranlarıyla bir araya gelen Can Yaman, o anların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde çok sayıda hayranının yakışıklı oyuncu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışması dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Yaman’ın bu görüntüleri için ‘reklam yapıyor, o insanlar para karşılığında oraya gelmiş’ yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncu İtalya'da kendisine gösterilen yoğun ilginin nedenini şu sözlerle sosyal medya hesabından açıkladı:

"Bu arada İtalya’da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi, şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim 'Dolunay'. 'Erkenci Kuş' şu anda burada YouTube’dan altyazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım 'Dolunay' gibi o da kısa bir süre içerisinde televizyonda olur."