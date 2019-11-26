Can Yaman'ın hayranları kurgu mu?

Madrid havaalanında yoğun ilgiyle karşılanan Can Yaman, polis eşliğinde oradan çıkabildi. Ancak bu anlarda bir gencin Yaman gelmeden kalabalığı “Can kapıdan çıkınca hep birlikte bağıracağız” şeklindeki yönlendirmesi dikkat çekti. Sosyal medyada ‘Bu insanlar ajanstan’ iddiası ortaya atıldı.

'Kötü niyetlilere cevabımdır'

Daha önce de benzer iddialarla karşı karşıya kalan Can Yaman ise sosyal medya hesabında İspanyol 'Hola Dergisi’nin kaydettiği karşılama videosunu paylaşıp “Bu, kötü niyetli insanlara cevabımdır” yazdı.

Menajeri Cüneyt Sayıl ise şu açıklamayı yaptı: “Hayranları Can’ı görmek için 19 saat önceden havalimanına gelmiş. Kalabalığı yönlendiren çocuk, Can’ın gerçek hayranı. Amigoluk yapıyor.”