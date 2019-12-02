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02.12.2019 - 11:04 |

Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına Berrak Tüzünataç'tan cevap

Can Yaman, en son yaptığı 'libido' açıklamasıyla gündem oldu. Ünlü oyuncuya, meslektaşı Berrak Tüzünataç'tan yanıt geldi.

Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına Berrak Tüzünataç'tan cevap

Can Yaman, Hürriyet'e verdiği röportajda, “Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı” dedi.

Berrak Tüzünataç’tan, olay yaratan bu sözlere yanıt geldi: Bilge bir adamdan, bilge cümleler! Jönlerin libidosuz partnerleri sorun diyorsun he. Vay be. Beğendiğin, beğenmediğin partnerlerini de açıklar mısın?

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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