Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına Berrak Tüzünataç'tan cevap

Can Yaman, Hürriyet'e verdiği röportajda, “Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı” dedi.

Berrak Tüzünataç’tan, olay yaratan bu sözlere yanıt geldi: Bilge bir adamdan, bilge cümleler! Jönlerin libidosuz partnerleri sorun diyorsun he. Vay be. Beğendiğin, beğenmediğin partnerlerini de açıklar mısın?