Can Yaman'ın olay sözlerine menajerinden savunma!

Can Yaman, bir kadın hayranının İspanyolca “Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin” sorusu üzerine, stüdyonun arka tarafını göstererek “Arka odaya geçelim” yanıtını verdi. Bu sözler karşısında şaşkınlık yaşayan tercüman, “Çevireyim mi” diye sordu. Gülerek karşılık veren oyuncu ise “Hayır” dedi.

Yaman'ın menajeri, tepkiler üzerine “Tamamen anlık gelişen espri. Zaten orada tercüman dâhil dört kişi Türkçe biliyor, sonrada zaten 'Çevirme' diyor. 2,5 saatlik söyleşinin içinden 30 saniyelik bu anı alıp yayınlamak ne kadar etik? Can Yaman o röportajda 2.5 saat konuşuyor ve Hollywood’dan sonra Türk dizi ve filmlerinin dünyadaki başarısını çekimlerin zorluklarını ve emekleri anlatıyor. Diğer iki dizisi de İspanya’ya satıldı ve o hafta İspanya’da sosyal medyada bir numaraydı. Ama bunlar neden hiç konuşulmuyor?” açıklamasını yaptı.

Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyada olay oldu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Yaman, Türkiye Trend Topic listesine ilk sıradan girdi.