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HaberlerMagazin Haberleri Canan Ergüder'den Kenan Ece'ye: İyi ki doğmuşsun güzel adam
25.12.2019 - 10:21 |

Canan Ergüder'den Kenan Ece'ye: İyi ki doğmuşsun güzel adam

Yaklaşık 3 yıl önce sürpriz bir şekilde Kenan Ece ile nikah masasına oturan Canan Ergüder, eşinin doğum gününü Instagram hesabından romantik sözlerle kutladı.

Canan Ergüder'den Kenan Ece'ye: İyi ki doğmuşsun güzel adam

Geçtiğimiz mart ayında oğulları Demir'i kucağına alan Canan Ergüder ve Kenan Ece'nin mutlu evliliği devam ediyor. Zaman zaman mutlu pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan ikiliden Kenan Ece, dün 40 yaşına bastı.

Canan Ergüder, 40 yaşına giren eşinin mum üflerken fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı. Güzel oyuncu bu kareye; "İyi ki doğmuş bu güzel adam, canım eşim, dostum, sevdiğim, güzel oğlumun babası. Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.

'Güllerin Savaşı' dizisinin setinde tanışan ikili arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüşmüştü.

Canan Ergüderden Kenan Eceye: İyi ki doğmuşsun güzel adam

Magazin Bülteni (25.12.2019).
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Cadde Yazarları

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