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21.07.2019 - 14:10| DHA

Candan Erçetin ayakta alkışlandı

Şarkıcı Candan Erçetin, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hayranlarını coşturdu.

Candan Erçetin ayakta alkışlandı

Kuşadası Amfitiyatro'da sahneye Candan Erçetin, sevilen şarkılarını hayranları için seslenirdi. Konseri boyunca kırmızı ve beyaz renkteki iki kostümle sahneye çıkan Erçetin'in orkestrası eşliğinde seslendirdiği şarkılara hayranları da eşlik etti.

Sahne enerjisiyle ve özel olarak hazırladığı repertuvarıyla dikkat çeken Erçetin, iki saat süren konser boyunca eski ve yeni albümünden pek çok sevilen şarkısını seslendirdi.

Gecenin sonunda Kuşadası Amfitiyatro'yu dolduran hayranları, Erçetin'i uzun süre ayakta alkışladı.

15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attıAmasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
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