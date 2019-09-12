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HaberlerCaddeCandan Erçetin bir kez daha Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde
12.09.2019 - 14:19

Candan Erçetin bir kez daha Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde

Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin klasikleşmiş isimlerinden Candan Erçetin, özel repertuvarı ve muhteşem sesiyle İstanbul’un son açıkhava konserini 13 Eylül Cuma akşamı verecek.

Candan Erçetin bir kez daha Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde

BKM Organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri'nin açılış gecesindeki muhteşem performansıyla ayakta alkışlanan Candan Erçetin; yoğun istek üzerine eğlenceli sahnesi, şık dekoru ve orkestrasıyla dinleyicilerine yine muhteşem bir akşam yaşatacak.

Farklı coğrafyalardan eşsiz tınıları dinleyicileriyle buluşturan usta sanatçı, bu sezon Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde vereceği son konserinde dinleyicisiyle birlikte yaza yine neşeyle veda edecek.

 

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