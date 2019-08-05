Candan Erçetin’den Ayvalık'ta darbuka şovu

Ayvalık’ta sahneye çıkan sevilen sanatçı, sesi, dansları ve darbuka şovuyla hayranlarını coşturdu.

Açık hava konserlerinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin, şarkıları ve sesiyle dinleyenleri mest ederken, dansları ve şıklığıyla da ilgi topladı.

Konserin bir bölümünde darbukayı eline alarak şov yapan sanatçı, orkestrası ve enerjisiyle konukları coşturdu. Konser için hazırladığı özel repertuarıyla gönülleri fetheden Erçetin, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.