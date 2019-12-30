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30.12.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Caner iyi bir baba

Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, geçtiğimiz ay kucaklarına aldığı kızları Vina’yla alışveriş merkezinde görüntülendi.

Caner iyi bir baba

Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, geçtiğimiz ay kucaklarına aldığı kızları Vina’yla alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşinin kendisine çok yardım ettiğini söyleyen oyuncu, “Bezini değiştirip, gazını çıkarıyor. Sürekli ona bir şeyler alıyor. Caner çok iyi bir baba” derken, araya giren basketbolcu, “Şu aralar bir kıskanma var” diyerek, eşine takıldı. 

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