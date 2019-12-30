Caner iyi bir baba

Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, geçtiğimiz ay kucaklarına aldığı kızları Vina’yla alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşinin kendisine çok yardım ettiğini söyleyen oyuncu, “Bezini değiştirip, gazını çıkarıyor. Sürekli ona bir şeyler alıyor. Caner çok iyi bir baba” derken, araya giren basketbolcu, “Şu aralar bir kıskanma var” diyerek, eşine takıldı.