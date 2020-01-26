26.01.2020 - 10:59 | | EMRAH AKÇAAY
Caner Karaloğlu'nun keyfi yerinde
İspanyol model ve tasarımcı çocuğunun annesi Elisabet Mas Vall’la boşanma davası devam eden iş insanı Caner Karaloğlu, önceki gece Bebek’te iki güzelle objektiflere takıldı. İş insanı, mekandan birlikte eğlendiği iki kadın arkadaşıyla ayrıldı.
Arkadaşının otomobiline kadınları bindiren Caner Karaloğlu, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke olurken, yüzünü saklamaya çalıştı. Karaloğlu, direksiyondaki arkadaşına "Gaza bas" dedi.
Karaloğlu, uzun bir süre aşk yaşadığı oyuncu Tuba Ünsal'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.