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26.01.2020 - 10:59 | | EMRAH AKÇAAY

Caner Karaloğlu'nun keyfi yerinde

İspanyol model ve tasarımcı çocuğunun annesi Elisabet Mas Vall’la boşanma davası devam eden iş insanı Caner Karaloğlu, önceki gece Bebek’te iki güzelle objektiflere takıldı. İş insanı, mekandan birlikte eğlendiği iki kadın arkadaşıyla ayrıldı.

Caner Karaloğlu'nun keyfi yerinde

Arkadaşının otomobiline kadınları bindiren Caner Karaloğlu, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke olurken, yüzünü saklamaya çalıştı. Karaloğlu, direksiyondaki arkadaşına "Gaza bas" dedi.

Karaloğlu, uzun bir süre aşk yaşadığı oyuncu Tuba Ünsal'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.

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Cadde Yazarları

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