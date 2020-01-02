02.01.2020 - 15:58 |
Caner Yıldırım: 40 saatlik doğum sürecine dayanamadım
Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım, Instagram hesabından kızı Aylin Mavi'nin uzun doğum sürecini takipçileriyle paylaştı.
Kızıyla çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaşmaya başlayan Caner Yıldırım, normal doğumda hissettiklerini esprili bir dille paylaştı.
Instagram hesabının hikaye kısmından "Yaklaşık 28 saati evde, 12 saati de hastanede geçen normal doğum sürecinde saha fazla dayanamayıp bir kenara oturup ağladım, uykum gelmişti çünkü..." diyen taze baba ardından Aylin Mavi ile pozunu yayınladı.
Yıldırım, kızıyla olan fotoğrafına, "Sadece bu yılın değil tüm hayatımın en güzel anları; Kızımla ilk ten tene temasım, Gamze’yle kafa kafaya verip Mavi’nin mis kokusunda uyuyakalışımız" notunu düştü.
Baba kızın siyah beyaz karesine beğeni ve yorum yağdı.
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