‘Canım Benim’ kliplendi

Erol Evgin’in, ‘Altın Düetler 2’ albümünün ilk video klibi, Nil Karaibrahimgil’le seslendirdikleri ‘Canım Benim’ şarkısına çekildi. Kemerburgaz’daki Orion Stüdyoları’nda kamera karşısına geçen ikiliden Evgin, “Bu eseri Nil’e çok yakıştırdım. Güzel bir düet oldu” derken, Karaibrahimgil ise, “Parça küçüklüğümden beri içimde çalıyor” diye konuştu.