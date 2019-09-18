'Can'ına tak etti!'

Can Yaman, İtalya’da yayınlanan ‘Dolunay’ dizisi sayesinde, gittiği Napoli’de gördüğü ilgi karşısında şaşırdığını söyledi. ‘Erkenci Kuş’ projesi de ülkede yayınlanmaya başlayan oyuncu, “Arada fotoğraf çektiren olur diye tahmin ediyordum. Bu kadarını beklemiyordum. Tüm olay pasaport kontrolünde başladı. Otelin kapısında bekleyecekler, tezahürat yapacaklar, kim böyle bir şey düşünür ki...” dedi.

Kendisini görmek için otel önünde bekleyen kalabalığın kurmaca ve cast olduğu iddialarına sinirlenen Yaman, “Bunlar haset dolu söylemler... İnsanlarımız neden böyle oldu bilmiyorum. Niye bu kadar kıskançlar? Herkes için böyle... Hep eleştir, hep çamur at... Yaşananlar, övülmesi, gurur duyulması gereken şeyler... Ama her şey yeni başlıyor, bu başlangıçtı” şeklinde konuştu.