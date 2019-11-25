25.11.2019 - 11:09 |
Canlı yayında flaş iddia! Sadettin Saran ile Defne Samyeli...
Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' adlı magazin programında bomba bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; Cem Yılmaz'la yollarını ayıran Defne Samyeli, Sırp şarkıcı Emina Jahovic'den ayrılan Saadettin Saran'ın yakın markajına girdi.
Tv8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programda Eylem İpek Şafak, Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli'nin, Saadettin Saran'ın radarına girdiğini iddia etti. Saran'ın, ünlü komedyenle aşk yaşamaya başlamadan önce Samyeli ile tanışmak istediğini; ancak ikilinin birlikteliği nedeniyle bu durumu rafa kaldırdığı da söylendi.
Henüz aralarında bir şey yaşanmasa da Saadettin Saran'ın, Defne Samyeli'ye özel bir ilgisi olduğu da iddialar arasındaydı.