MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriCanlı yayında flaş iddia! Sadettin Saran ile Defne Samyeli...
25.11.2019 - 11:09 |

Canlı yayında flaş iddia! Sadettin Saran ile Defne Samyeli...

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' adlı magazin programında bomba bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; Cem Yılmaz'la yollarını ayıran Defne Samyeli, Sırp şarkıcı Emina Jahovic'den ayrılan Saadettin Saran'ın yakın markajına girdi.

Canlı yayında flaş iddia! Sadettin Saran ile Defne Samyeli...

Tv8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programda Eylem İpek Şafak, Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli'nin, Saadettin Saran'ın radarına girdiğini iddia etti. Saran'ın, ünlü komedyenle aşk yaşamaya başlamadan önce Samyeli ile tanışmak istediğini; ancak ikilinin birlikteliği nedeniyle bu durumu rafa kaldırdığı da söylendi.

Henüz aralarında bir şey yaşanmasa da Saadettin Saran'ın, Defne Samyeli'ye özel bir ilgisi olduğu da iddialar arasındaydı.

İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgiİspanya'nın başkenti Madrid'e gelen aktör Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İlk kez söyledi

İlk kez söyledi

Neyzen Tevfik müjdesi

Neyzen Tevfik müjdesi

Animasyon klip

Animasyon klip

Dünyayı dolaşacaklar

Dünyayı dolaşacaklar

Sıradaki Haber