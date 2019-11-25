Canlı yayında flaş iddia! Sadettin Saran ile Defne Samyeli...

Tv8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programda Eylem İpek Şafak, Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli'nin, Saadettin Saran'ın radarına girdiğini iddia etti. Saran'ın, ünlü komedyenle aşk yaşamaya başlamadan önce Samyeli ile tanışmak istediğini; ancak ikilinin birlikteliği nedeniyle bu durumu rafa kaldırdığı da söylendi.

Henüz aralarında bir şey yaşanmasa da Saadettin Saran'ın, Defne Samyeli'ye özel bir ilgisi olduğu da iddialar arasındaydı.