MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriCanlı yayında mesaj
17.11.2019 - 07:50 |

Canlı yayında mesaj

Ferhat Göçer, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın hazırladığı ‘Magazin Noteri’ne konuk oldu.

Canlı yayında mesaj

Ferhat Göçer, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın hazırladığı ‘Magazin Noteri’ne konuk oldu. Sanatçı, ‘kızıyla ilgilenmediği’ iddialarına, “Yağmur’la doğduğu andan itibaren sağlık problemleri gibi sorunlarla yıprandık. Sessiz kalmaya özen gösteriyorum.
Ne olursa olsun o benim kızımdır” dedi. Yağmur Göçer de, “Şu anda bir problemimiz yok. Kendisi de ne olursa olsun babamdır” mesajını ileterek,
tartışmalara son noktayı koydu.

16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üçlü kahvaltı

Üçlü kahvaltı

10 parmağında 10 marifet

10 parmağında 10 marifet

Açılışı yaptı

Açılışı yaptı

Kanatlar seksi gelmemiş!

Kanatlar seksi gelmemiş!

Sıradaki Haber