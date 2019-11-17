Canlı yayında mesaj

Ferhat Göçer, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın hazırladığı ‘Magazin Noteri’ne konuk oldu. Sanatçı, ‘kızıyla ilgilenmediği’ iddialarına, “Yağmur’la doğduğu andan itibaren sağlık problemleri gibi sorunlarla yıprandık. Sessiz kalmaya özen gösteriyorum.

Ne olursa olsun o benim kızımdır” dedi. Yağmur Göçer de, “Şu anda bir problemimiz yok. Kendisi de ne olursa olsun babamdır” mesajını ileterek,

tartışmalara son noktayı koydu.