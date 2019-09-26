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26.09.2019 - 07:50 |

Cannes yolcuları

MIPCOM 2019 Fuarı’nda görücüye çıkacak Kanal D’nin sevilen dizileri ‘Zalim İstanbul’, ‘Afili Aşk’ ve ‘Azize’nin, Cannes’da da ses getirmesi bekleniyor

Cannes yolcuları

Kanal D International, Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizileri ‘Zalim İstanbul’, ‘Afili Aşk’ ve yakında ekrana gelecek ‘Azize’yi MIPCOM 2019’da uluslararası medya gruplarının beğenisine sunacak. İlk bölüm tanıtımı nisanda MIPTV’de yapılan, Romanya ve Makedonya gibi birçok ülkede ekrana gelen ‘Zalim İstanbul’, iyi ve kötüyü aynı anda yansıtan hikayesiyle yabancı alıcıların odaklandığı projelerin başında geliyor.

Cannes yolcuları

Gürcistan ve Orta Doğu ülkelerinde yayına girecek ‘Afili Aşk’ın Cannes’da da Türkiye’deki kadar ses getirmesi bekleniyor. MIPCOM 2019 Fuarı’nı değerlendiren Kanal D International Yönetici Direktörü Kerim Emrah Turna, “Global izleyiciye ‘Ruthless City’ (Zalim İstanbul) ve ‘Love Trap’ (Afili Aşk) olarak sunacağız. ‘Azize’nin de bu tarz başarılara imza atması, bizi mutlu edecek” dedi.

Cannes yolcuları

 

 

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