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25.10.2019 - 16:54 |

Cansel Elçin: Nafakamı ödeyemezsem striptiz yaparım

Oyuncu Cansel Elçin, Hello dergisi’ne verdiği röportajda, "Nafakamı ödeyemez hale gelirsem striptiz yaparım" dedi.

Cansel Elçin: Nafakamı ödeyemezsem striptiz yaparım

Cansel Elçin, bir striptizciyi oynadığı ‘Çıplak Vatandaşlar’ oyunu öncesinde üstü çıplak pozları ile sosyal medyayı sallamıştı.

Ünlü oyuncu, Hello dergisine verdiği röportajda, "Ben de oyundaki adam gibi çocuğumu göremez, nafakamı ödeyemez hale gelirsem striptiz yaparım. Parasız kalan erkek itibarsızlaşır. Bu da çok güç bir durum" ifadelerini kullandı.

    25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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