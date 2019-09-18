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18.09.2019 - 07:50 |

Cantürk’ten ‘Haydar Haydar’

Ensar Cantürk, beş yıllık suskunluğunu ‘Haydar Haydar’la bozdu.

Cantürk’ten ‘Haydar Haydar’

Söz ve müziği anonim olan türküye farklı bir alt yapı ve yorumla yeniden hayat veren Cantürk’ün cover çalışması, Kemal Aslan Music Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Aranjesi Fırat Haznedaroğlu’na ait eserin, mix’ini Utku Ünsal, mastering’ini Emre Kıral yaptı. Türkünün klibi ise Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde çekildi. Styling’i Zerrin Özer’in yaptığı video’da tarzıyla dikkat çeken Cantürk, “Bu türkü benim için çok özeldi. Seslendirip, projelendirerek ölümsüzleştirmek istedim” dedi.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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