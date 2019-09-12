12.09.2019 - 07:50
Capri’ye gidiyor
Nebahat Çehre, Nişantaşı’nda görüntülendi.
Capri Adası’na tatile gideceğini söyleyen oyuncu, Bodrum ve benzeri yerlerdeki fahiş fiyatları görünce üzüldüğünü belirtti. Güzel bir proje gelmediğini söyleyen Çehre, “İyi ölçmek ve işin içine girmek gerek. Dört bölümde biten dizilerde olmak istemiyorum” dedi.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.