Capri’ye gidiyor

Capri Adası’na tatile gideceğini söyleyen oyuncu, Bodrum ve benzeri yerlerdeki fahiş fiyatları görünce üzüldüğünü belirtti. Güzel bir proje gelmediğini söyleyen Çehre, “İyi ölçmek ve işin içine girmek gerek. Dört bölümde biten dizilerde olmak istemiyorum” dedi.