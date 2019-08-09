Çarkıfelek coşkusu

Bayramın ilk günü çarkı, Alişan, Buse Varol ve Ceyhun Fersoy çevirecek. Alişan-Buse Varol çiftine yedi aylık oğulları Burak da eşlik edecek.



Programda, bayramın ikinci gününde ‘Karadeniz Özel’, üçüncü gününde ‘Yurt Dışı Özel’ bölümü olacak. Dördüncü gününde ise ‘Afili Aşk’ oyuncularından Ozan Dağgez, Asena Tuğal ve Taner Rumeli yarışacak. İsmail YK, Yılmaz Morgül, Aynur Aydın ve Emre Kaya da, şarkılarıyla programda yer alacak.













