23.08.2019 - 07:50
Çarşambanın galibi ‘Afilli Aşk’
Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un başrolünü paylaştığı ‘Afili Aşk’ tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.
Kanal D’de ekrana gelen dizi, Tüm Kişiler’de 7.63 reyting ve 25,59 izlenme oranı, AB’de 7.20 izlenme oranı ve 25,75 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 6,76 izlenme oranı ve 23,85 izlenme payıyla birinci oldu.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.