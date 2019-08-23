Çarşambanın galibi ‘Afilli Aşk’

Kanal D’de ekrana gelen dizi, Tüm Kişiler’de 7.63 reyting ve 25,59 izlenme oranı, AB’de 7.20 izlenme oranı ve 25,75 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 6,76 izlenme oranı ve 23,85 izlenme payıyla birinci oldu.





