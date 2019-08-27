MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Çaycı Hüseyin'den "ölmedim" çığlığı
27.08.2019 - 14:32

'Çaycı Hüseyin'den "ölmedim" çığlığı

Hakkında sık sık 'öldü' haberleri çıkan tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol; namı değer 'Çaycı Hüseyin', ölmediğini ispat etmek için basın açıklaması yaptı.

'Çaycı Hüseyin'den "ölmedim" çığlığı

Çığlık filminin ara karakteri hayalet maskeli katil kostümü giyen arkadaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan usta sanatçı, Çığlık filminde olduğu gibi sosyal medya kullanıcıları sayesinde her gün ölüm haberlerinin peşinde olduğunu, gece gündüz aranarak yaşayıp yaşamadığının kontrol edildiğini belirterek, asılsız haberlere tepki gösterdi. 

Hakkında çıkan öldü dedikodularına da esprili bir dille cevap veren Özmol, "Ankara sahillerinde kutup ayısı saldırısına uğramadım, güzide ilimiz Çorum’da gerçekleşen tsunamide de metrelerce sürüklenip can çekişmedim" diyerek, sosyal medya kullanıcılarının özgünlüğüne hayran kaldığını ifade etti.

Son olarak hayranlarına da seslenen Özmol, “Sakin olun, eğer ölürsem ben size haber vereceğim. Diğer asılsız haberlere itibar etmeyiniz” diyerek, sevenlerine takipte kalmalarını söyledi.

 

Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Su alacak param yoktu! Musluk suyu içiyordum'

'Su alacak param yoktu! Musluk suyu içiyordum'

Pelin Karahan'dan Bedri Güntay'a: 'İyi ki'lerimin sebebi

Pelin Karahan'dan Bedri Güntay'a: 'İyi ki'lerimin sebebi

'Allah her anaya-babaya böyle bir evlat nasip etsin'

'Allah her anaya-babaya böyle bir evlat nasip etsin'

Zeynep Casalini mutfakta

Zeynep Casalini mutfakta

Sıradaki Haber