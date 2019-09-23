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23.09.2019 - 07:50 |

Ceketini 74 bin TL’ye sattı

Haluk Levent’in bir konserinde giydiği ceketi, öldürülen Tuğba Anlak’ın kızının eğitim masraflarında kullanılmak üzere satıldı.

Ceketini 74 bin TL’ye sattı

Haluk Levent’in bir konserinde giydiği ceketi, öldürülen Tuğba Anlak’ın kızının eğitim masraflarında kullanılmak üzere satıldı. Hayırsever iş insanı Erdoğan Uludağ, ceket için 74 bin TL ödeyerek, Anlak’ın sekiz yıllık eğitim masrafının yüzde 60’ını üstlenmişti oldu. Haberi sosyal medya üzerinden duyuran şarkıcı, Uludağ’a da teşekkür etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Amerikalılara FETÖ uyarısıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.
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