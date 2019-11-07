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07.11.2019 - 07:50 |

Çekimler sürüyor

Eddie Murphy, önceki gün Prens Akeem’i canlandırdığı ‘Coming 2 America’ filminin Atlanta’daki setindeydi.

Çekimler sürüyor

Eddie Murphy, önceki gün Prens Akeem’i canlandırdığı ‘Coming 2 America’ filminin Atlanta’daki setindeydi. 1988 yapımı ‘Amerikan Rüyası’nın (Coming to America) devamı niteliğindeki projede oyuncu, kostümüyle dikkat çekti. Yönetmenliğini Craig Brewer’ın üstlendiği yapım, yıllar önce kaybolan bir oğlu olduğunu öğrenen Prens Akeem’in, tahtının varisini bulmak için gittiği Amerika’daki maceralarını konu ediyor.

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