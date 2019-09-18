18.09.2019 - 07:50 |
Çekimleri başladı!
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu’nun paylaştığı, Most Production imzalı, FOX’un yeni dizisi ‘Kurşun’, sete çıktı.
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu’nun paylaştığı, Most Production imzalı, FOX’un yeni dizisi ‘Kurşun’, sete çıktı. Oyuncuların yeni imajlarıyla dikkat çektiği proje, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Terzioğlu) yeraltı dünyasına karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor.