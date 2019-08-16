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HaberlerCaddeCelil Nalçakan: Kızgınım! Ayıp be
16.08.2019 - 12:33

Celil Nalçakan: Kızgınım! Ayıp be

Oyuncu Celil Nalçakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Celil Nalçakan: Kızgınım! Ayıp be

Yerde bir masanın önünde oturan yaşlı kadının, sosyetik kasap Nusret'i taklit edip etleri tokatlamasını eleştiren Celil Nalçakan, şu satırları yazdı:
''Ben çocukken, bayramda kurban edilecek hayvana, şefkat gösterilirdi, incitilmezdi, hatta saygı duyulurdu. Instagram ile ünlenen lokanta sahiplerine özene özene gelinen bu noktadan çok endişe ediyorum ve aşırı mutsuzum, kızgınım. Ayıp be!''

Celil Nalçakan: Kızgınım Ayıp be

Sıla söyledi, Hazer Amani dinlediBodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sıla Gençoğlu’nu, sevgilisi Hazer Amani yalnız bırakmadı. Konser alanına gelmeyen Amani, ünlü şarkıcıyı kulisten dinlemeyi tercih etti.
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