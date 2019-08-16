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16.08.2019 - 12:33

Celil Nalçakan: Kızınım! Ayıp be

Oyuncu Celil Nalçakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Celil Nalçakan: Kızınım! Ayıp be

Yerde bir masanın önünde oturan yaşlı kadının, sosyetik kasap Nusret'i taklit edip etleri tokatlamasını eleştiren Celil Nalçakan, şu satırları yazdı:
''Ben çocukken, bayramda kurban edilecek hayvana, şefkat gösterilirdi, incitilmezdi, hatta saygı duyulurdu. Instagram ile ünlenen lokanta sahiplerine özene özene gelinen bu noktadan çok endişe ediyorum ve aşırı mutsuzum, kızgınım. Ayıp be!''

Celil Nalçakan: Kızınım Ayıp be

16 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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