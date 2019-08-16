Celil Nalçakan: Kızınım! Ayıp be

Yerde bir masanın önünde oturan yaşlı kadının, sosyetik kasap Nusret'i taklit edip etleri tokatlamasını eleştiren Celil Nalçakan, şu satırları yazdı:

''Ben çocukken, bayramda kurban edilecek hayvana, şefkat gösterilirdi, incitilmezdi, hatta saygı duyulurdu. Instagram ile ünlenen lokanta sahiplerine özene özene gelinen bu noktadan çok endişe ediyorum ve aşırı mutsuzum, kızgınım. Ayıp be!''