Celine Dion otobüs kullanıyormuş!

Celine Dion, Jimmy Fallon’ın sunduğu ‘The Tonight Show’a katıldı. Yeni albümü ‘Courage’ dijital platformlardaki yerini alan 51 yaşındaki sanatçı, yarısına geldiği

122 konserlik turnesiyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Kendi turne otobüsünü kullandığını belirten Dion, “Elbette yapacağım. Yalnızca direksiyon değil; aynı zamanda ekibi de deliye çeviriyorum” esprisiyle güldürdü.