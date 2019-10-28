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28.10.2019 - 16:19 |

Cem Belevi: Önemli olan insanların kalbine dokunmak

Türk Pop Müziği’nin sevilen sesi Cem Belevi, Akyaka Park AVM’de verdiği konserinde sevenleriyle kucaklaştı.

Cem Belevi: Önemli olan insanların kalbine dokunmak

24 saat içinde üçüncü konseri için sahneye çıkan Cem Belevi, yaklaşık 1.5 saat boyunca sevilen şarkılarını okudu. Konser sırasında sahneden inerek hayranları ile kucaklaşan genç popçu, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek bol bol selfie çektirdi.

Farkında mısın’ adlı şarkısının klibinin sonunda ölmesi ile ilgili olarak hayranlarının ağladığını ve kendisine mesajlar attığını söyleyen Belevi, "Merak etmesinler iyiyim. Şarkının ‘Koynunda mısın, boş ver sormadım’ kısmı ile ilgili olarak ölsem daha iyi diye düşündüm" dözleriyle, esprili bir şekilde klip hikayesinin nasıl oluştuğunu anlattı.

Belevi, Erdi Sevinç’in yönetmenliğini yaptığı klibin senaryosunu birlikte yazdıklarını belirterek, "Patrick Swayze’in oynadığı 'Hayalet' filmini izleyerek büyüdüm. 'Hayalet' filmi hayalimi gerçekleştirdi" dedi.

"Ünlülük boş iş" lafının arkasında olduğunu yineleyen popçu, "Bu ünlüler kervanında olmak bazen beni acıtıyor. Çünkü ben üreten ve emek veren bir insanım. Önemli olan insanların kalbine dokunmak, en çok bunu önemsiyorum" diyerek, duygularını dile getirdi.

28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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