17.07.2019 - 17:40
Cem Belevi sahnesinde Fatih Ürek'i ağırladı
Şarkıcı Cem Belevi, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Belevi'nin konser verdiği mekanı dolduran müzikseverler arasında Zehra Yılmaz, Özlem Yıldız ve Fatih Ürek de vardı.
Yoğun alkışlar arasında Fatih Ürek’i sahnesinde ağırlayan Cem Belevi, sonrasında konserine kaldığı yerden devam etti.
Sahneden Belevi’ye övgü dolu sözler söyleyen Ürek, misafirlere iki sevilen şarkısını söyleyerek, mikrofonu sahibine teslim etti.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.