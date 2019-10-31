Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Cem Yılmaz Bitti, Sıra Şahan'a Geldi" başlıklı yazısı şöyle:

"Cem Yılmaz’ın ‘Karakomik Filmler’i vizyona girmeden günler önce sosyal medyadaki #cemyılmazfilminegitmiyoruz kampanyasının aynısı, Şahan Gökbakar için de başladı.

Aras Bulut İynemli’nin oynadığı ‘7. Koğuştaki Mucize’, üç haftada 2 milyon 785 bin 58 seyirciye ulaşırken, Yılmaz’ın ‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak’tan oluşan ‘Karakomik Filmler’ini iki haftada toplam 507 bin 237 seyirci izledi.

Bunun sebebi Yılmaz’ın ‘Karakomik Filmler’le seyirciye bekleneni verememesi mi, sosyal medyadaki bu kampanya mı? Yılmaz’ın son filmi gibi ‘ikisi birden’ mi?

Bilmiyorum.

Bildiğim ve gördüğüm bir şey var, o da şu:

Yaptığı ve de yapmadığı paylaşımlar nedeniyle Cem Yılmaz aleyhine kampanya başlatanlar, ‘Karakomik Filmler’in gişe hüsranından kendilerine pay çıkarmış olmalı ki, bu kez Gökbakar’ı hedef seçti.

8 Kasım’da vizyona girecek ‘Recep İvedik 6’nın fragmanı, You-

Tube’da 19.5 milyonla izlenme rekoru kırarken, #recepivedik6gitmeyeceğim etiketi Twitter’da TT oldu.

Bilet aldıkları uçak Konya yerine Kenya’ya giden Recep İvedik ve arkadaşlarının gişesi, YouTube’daki gibi sinemada da rekor mu kıracak, yoksa protesto kampanyasının etkisinde mi kalacak?

‘Recep İvedik 6’nın ilk üç günlük hasılatı 11 Kasım’da belli olacak. Bakalım gişe ‘Hanya’yı mı yoksa ‘Konya’yı mı gösterecek?"