Cem Yılmaz isyan etti: Filmim çakıldı, Defne de tekmeyi vurdu

Son zamanlarda kendine yönelik eleştirilerden bunalan Yılmaz, 'Karakomik Filmler' ile ilgili, “gişede çakıldı” haberlerine esprili bir yanıt verdi:

Yıllar önce yaşadığı bir anıyı sahnede izleyicileriyle paylaşan Yılmaz, "Sene 1991, Sezen Aksu konserine gittim. Öndeki adam 'Sezen Aksu bitmiş' diye bağırdı.Bizim halk 'Bitmiş' demeyi çok seviyor. Bana da 'çakıldı' diyorlar. Filmi çakıldı, tamam lan çakıldı… Defne de tekmeyi vurdu. Ya tamam, tamam" diyerek eleştirilere isyan etti.

Son gösterisinde Haluk Levent'e de takılan Cem Yılmaz, hem kendine gelen tepkilerden hem de şarkıcının alınmasıyla o kısmı şovdan çıkarttı.