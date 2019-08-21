Cem Yılmaz: Memelerine memelerine zerkediyormuş!

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Defne Samyeli’den ayrılacağı iddiasına güzel sunucu ile çektiği bir video ile Instagram üzerinden cevap veren Cem Yılmaz, gençlik aşısı yaptırdığına dair haberleri de yine sosyal medyada üzerinden yalanlamayı tercih etti.

Özel bir kliniğe giderek tanesi bin lira olan gençlik aşılarından yaptırdığı iddia edilen Yılmaz, Twitter'da o haberi paylaştı ve "Gençlikten alınan embiryoları memelerine memelerine zerkediyormuş" notunu düştü.