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HaberlerCaddeCem Yılmaz: Memelerine memelerine zerkediyormuş!
21.08.2019 - 09:19

Cem Yılmaz: Memelerine memelerine zerkediyormuş!

Komedyen Cem Yılmaz, hakkında yapılan 'gençlik aşısı yaptırıyor' şeklindeki haberi esprili bir şekilde yalanladı.

Cem Yılmaz: Memelerine memelerine zerkediyormuş!

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Defne Samyeli’den ayrılacağı iddiasına güzel sunucu ile çektiği bir video ile Instagram üzerinden cevap veren Cem Yılmaz, gençlik aşısı yaptırdığına dair haberleri de yine sosyal medyada üzerinden yalanlamayı tercih etti.

Özel bir kliniğe giderek tanesi bin lira olan gençlik aşılarından yaptırdığı iddia edilen Yılmaz, Twitter'da o haberi paylaştı ve "Gençlikten alınan embiryoları memelerine memelerine zerkediyormuş" notunu düştü.

Cem Yılmaz: Memelerine memelerine zerkediyormuş

Canlı bombanın yakalanma anı kameradaŞanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.
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