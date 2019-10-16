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16.10.2019 - 11:28 |

Cem Yılmaz: Rahmi Koç gösteriden sonra mektup yazıyor

Komedyen Cem Yılmaz, ‘CMYLMZ Diamond Elite Platinum’ adlı gösterisinde Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’a da özel bir yer ayırdı.

Cem Yılmaz: Rahmi Koç gösteriden sonra mektup yazıyor

Cem Yılmaz'ın, Rahmi Koç için yaptığı espriler şöyle:
- Adamın müzesine gittim, denizaltısı var ya! İstanbul’da başka denizaltısı olan var mı?
- Rahmi Bey gösterimizi ne zaman izlese ertesi gün mektup yazıyor. Mektubu ‘Cemciğim şakalarınız çok güzel’ diye başlıyor. Sahnede anlattığım her şeyi sıralıyor. Anladım ki, hafıza egzersizi yapıyor.
- Seyircilerin arasında Rahmi Bey olunca, şu sorum da güme gitti: Sabah uyandığında 100 milyon doların olsa ne yaparsın?
- Amerika’ya marina almaya gelmiş. Siz hiç Miami’ye gidip marina aldınız mı?" 

16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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