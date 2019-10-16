Cem Yılmaz: Rahmi Koç gösteriden sonra mektup yazıyor

Cem Yılmaz'ın, Rahmi Koç için yaptığı espriler şöyle:

- Adamın müzesine gittim, denizaltısı var ya! İstanbul’da başka denizaltısı olan var mı?

- Rahmi Bey gösterimizi ne zaman izlese ertesi gün mektup yazıyor. Mektubu ‘Cemciğim şakalarınız çok güzel’ diye başlıyor. Sahnede anlattığım her şeyi sıralıyor. Anladım ki, hafıza egzersizi yapıyor.

- Seyircilerin arasında Rahmi Bey olunca, şu sorum da güme gitti: Sabah uyandığında 100 milyon doların olsa ne yaparsın?

- Amerika’ya marina almaya gelmiş. Siz hiç Miami’ye gidip marina aldınız mı?"