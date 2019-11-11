Cem Yılmaz Tarkan'a takılmadan edemedi

Cem Yılmaz, Kıbrıs'ta 'CMYLMZ-Diamond-Elite-Platinum-Plus' adlı gösterisini sergiledi. Daha önceki şovlarında da Megastar'a takılan Yılmaz bu kez,"Tarkan, gözleriyle sevişen biri ama çocuğu olduktan sonra çok değişti" dedi.

Başarılı komedyenin, Tarkan'ın dansını taklit edip; şarkısının sözlerine takıldığı bölümde kahkahalar zirve yaptı.

Gösterinin başında izleyicilerine 'Hamile biri var mı?' diye soran Yılmaz'a, bir hayranı kendisini gösterdi. İzleyicinin 9 aylık hamile olduğunu öğrenen ünlü şovmen “Sanırım çocuğu burada doğurmak için buraya geldiniz” demesi salondakileri kahkahaya boğdu.



