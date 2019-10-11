11.10.2019 - 13:14 |
Cem Yılmaz ve Demet Akalın'dan Mehmetçik Vakfı'na destek
Barış Pınarı Harekatı başladığı günden beri ünlülerden askerimize destek mesajı yağarken, Cem Yılmaz'ın sessizliği sosyal medyada gündem olmuştu. Usta komedyen, 29 Ekim'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapacağı gösterinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı. Ayrıca şarkıcı Demet Akalın de yarın akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserin gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Demet Akalın, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Yarınki Bostancı konserimizin tüm geliri aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü görevde en başa yazın beni. Devletimizin, askerimizin her daim yanındayım. Yüce Rabbim'den tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri."
Cem Yılmaz, "29 Ekim 2019'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu,memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.