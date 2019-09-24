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HaberlerCaddeCem Yılmaz yeniden İzmir'de
24.09.2019 - 11:38 |

Cem Yılmaz yeniden İzmir'de

Biletleri satışa çıktığı gün tükenen Cem Yılmaz’ın yeni gösterisi ‘Diamond, Elite, Platinum, Plus’, İzmir seyircisiyle kısa bir aradan sonra tekrar buluştu.

Cem Yılmaz yeniden İzmir'de

İzmir’de daha önce 8 gece boyunca sahnede olan Cem Yılmaz’ın yeni şovu, bu kez dört gün sahnelenecek. Kerki-Solfej ve CMYLMZ Fikir Sanat'ın düzenlediği, ‘Diamond, Elite, Platinum, Plus’ turnesi ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan Cem Yılmaz, 23-24-26-27 Eylül'de İzmir Kültürpark Açıkhava’da sahneye çıkacak.

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