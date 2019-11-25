Cem Yılmaz'a ısrar etti: Abi iki espri yap da...

Ünlü komedyen, gazetecilerin “Seyirciyi nasıl bir film bekliyor?” sorusuna “İkinci filmde birincisi gibi çok güzel, şahane oyuncular var. Hiç bir kaygım yok“ cevabını verdi.

Yılmaz filmi ile ilgili yapılan eleştiriler için ise, "İnsanlar bazı filmleri beğenmekte ve bazı filmleri beğenmemekte özgürler, sanatçılar filmleri beğenilince mutlu, beğenilmez ise mutsuz olurlar” dedi.

Bu esnada çevredeki insanlar tarafından da görüntülenmek isteyen Cem Yılmaz, bir kişinin tepkileri karşısındaki bakışları dikkatlerden kaçmadı. Elindeki telefon ile görüntü alırken komedyen Cem Yılmaz’a “Cem abi iki espri yap, gülelim öyle git! Bak arkadaşlar seni izliyor" dedi. Bu sözler karşısında gerilen komedyen, lüks aracına binerek mekandan ayrıldı.



