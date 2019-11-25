MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriCem Yılmaz'a ısrar etti: Abi iki espri yap da...
25.11.2019 - 09:07 | | EMRAH AKÇAAY

Cem Yılmaz'a ısrar etti: Abi iki espri yap da...

“Karakomikler 2” filmi ile seyirci karşısına tekrar çıkacak olan Cem Yılmaz, önceki akşam Bebek’te bir mekan çıkışı görüntülendi.

Cem Yılmaz'a ısrar etti: Abi iki espri yap da...

Ünlü komedyen, gazetecilerin “Seyirciyi nasıl bir film bekliyor?” sorusuna “İkinci filmde birincisi gibi çok güzel, şahane oyuncular var. Hiç bir kaygım yok“ cevabını verdi.

Yılmaz filmi ile ilgili yapılan eleştiriler için ise, "İnsanlar bazı filmleri beğenmekte ve bazı filmleri beğenmemekte özgürler, sanatçılar filmleri beğenilince mutlu, beğenilmez ise mutsuz olurlar” dedi.

Bu esnada çevredeki insanlar tarafından da görüntülenmek isteyen Cem Yılmaz, bir kişinin tepkileri karşısındaki bakışları dikkatlerden kaçmadı. Elindeki telefon ile görüntü alırken komedyen Cem Yılmaz’a “Cem abi iki espri yap, gülelim öyle git! Bak arkadaşlar seni izliyor" dedi. Bu sözler karşısında gerilen komedyen, lüks aracına binerek mekandan ayrıldı.

Cem Yılmaza ısrar etti: Abi iki espri yap da...


İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgiİspanya'nın başkenti Madrid'e gelen aktör Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Animasyon klip

Animasyon klip

Dünyayı dolaşacaklar

Dünyayı dolaşacaklar

Müzik ziyafeti

Müzik ziyafeti

Tasarım meraklıları buluştu

Tasarım meraklıları buluştu

Sıradaki Haber