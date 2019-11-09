Cem YÄ±lmaz'Ä±n morali bozuk!

Ã–nceki akÅŸam AsmalÄ±mescit'teki bir meyhanede Ozan GÃ¼ven ve Zafer AlgÃ¶z'Ã¼n de arasÄ±nda bulunduÄŸu arkadaÅŸ grubuyla yemek yiyen Cem YÄ±lmaz, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta muhabirlerini sorularÄ±nÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

ArkadaÅŸÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§la apar topar AsmalÄ±mescit'ten ayrÄ±lan usta komedyen, sokak Ã§algÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n neÅŸeli mÃ¼ziklerine yÃ¼zÃ¼nÃ¼ asarak kayÄ±tsÄ±z kaldÄ±.Â