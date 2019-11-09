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09.11.2019 - 09:24 | | EMRAH AKÃ‡AAY

Cem YÄ±lmaz'Ä±n morali bozuk!

Sevgilisi Defne Samyeli'nden ayrÄ±lan, son filmi 'Karakomik Filmler' ile giÅŸede umduÄŸunu bulamayan Cem YÄ±lmaz'Ä±n morali adeta altÃ¼st oldu.

Cem YÄ±lmaz'Ä±n morali bozuk!

Ã–nceki akÅŸam AsmalÄ±mescit'teki bir meyhanede Ozan GÃ¼ven ve Zafer AlgÃ¶z'Ã¼n de arasÄ±nda bulunduÄŸu arkadaÅŸ grubuyla yemek yiyen Cem YÄ±lmaz, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta muhabirlerini sorularÄ±nÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

ArkadaÅŸÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§la apar topar AsmalÄ±mescit'ten ayrÄ±lan usta komedyen, sokak Ã§algÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n neÅŸeli mÃ¼ziklerine yÃ¼zÃ¼nÃ¼ asarak kayÄ±tsÄ±z kaldÄ±.Â

Cem YÄ±lmazÄ±n morali bozuk

8 KasÄ±m 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde YazarlarÄ±

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