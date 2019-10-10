Cemiyet moda rüzgarına kapıldı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İlkbahar-Yaz 2020 sezonu, Zorlu PSM’de başladı. Yarın akşam sona erecek organizasyonda, 41 marka ve tasarımcı, yeni koleksiyonlarını sergileyecek. Etkinliğin ilk gününde, Natalie Kolyozyan, Önder Özkan, Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan, Can Yunus Çetinkaya, Niyazi Erdoğan ve Özlem Süer, tasarımlarını misafirlerin beğenisine sundu. Modaseverlerin heyecanla beklediği moda haftası, ilk günden yoğun ilgi gördü.

İstanbul’da moda rüzgarları estiren Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ilk günündeki defileleri, Emel-Nejdet-Yağmur Ayaydın, Jaklin-Şerif Güner, Alya-Ahmet Hotiç, Alona-Daria-Mehmet Bağzıbağlı, Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Emel Soysal, Özlem Erkan, Arzu Kunt, Fadik Sevin Atasoy, Çiğdem Kamer, Begüm Kütük, Hatice Aslan ve Özlem Yarar gibi, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda isim izledi. Etkinlikleri takip eden ünlüler, bol bol fotoğraf çekerek, tasarımları yakından inceleme fırsatı buldu.