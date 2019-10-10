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10.10.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR - EMRAH AKÇAAY

Cemiyet moda rüzgarına kapıldı

Cemiyet hayatının renkli simaları, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ilk günü düzenlenen defileleri heyecanla takip etti

Cemiyet moda rüzgarına kapıldı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İlkbahar-Yaz 2020 sezonu, Zorlu PSM’de başladı. Yarın akşam sona erecek organizasyonda, 41 marka ve tasarımcı, yeni koleksiyonlarını sergileyecek. Etkinliğin ilk gününde, Natalie Kolyozyan, Önder Özkan, Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan, Can Yunus Çetinkaya, Niyazi Erdoğan ve Özlem Süer, tasarımlarını misafirlerin beğenisine sundu. Modaseverlerin heyecanla beklediği moda haftası, ilk günden yoğun ilgi gördü.
İstanbul’da moda rüzgarları estiren Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ilk günündeki defileleri, Emel-Nejdet-Yağmur Ayaydın, Jaklin-Şerif Güner, Alya-Ahmet Hotiç, Alona-Daria-Mehmet Bağzıbağlı, Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Emel Soysal, Özlem Erkan, Arzu Kunt, Fadik Sevin Atasoy, Çiğdem Kamer, Begüm Kütük, Hatice Aslan ve Özlem Yarar gibi, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda isim izledi. Etkinlikleri takip eden ünlüler, bol bol fotoğraf çekerek, tasarımları yakından inceleme fırsatı buldu. 

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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